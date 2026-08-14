Советник президента Молдавии Майи Санду по национальной безопасности и обороне Станислав Секриеру обвинил Россию в том, что Москва якобы хочет использовать Молдавию в «качестве плацдарма» против Украины и ЕС. Об этом он заявил New York Times (NYT).

«Россия хочет использовать Молдавию в качестве плацдарма для враждебных действий против Украины, а также для ее главного оборонного и финансового спонсора — ЕС. По этим причинам Россия в последние несколько лет выделила беспрецедентные ресурсы», — заявил Секриеру.

Молдавские официальные лица отметили также, что Россия якобы «по-прежнему надеется» захватить часть южных территорий Украины, чтобы «создать сухопутный мост», соединяющий Россию с Молдавией.

В августе заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия даст адекватный ответ на все враждебные провокационные действия властей Молдавии.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Санду по заказу ЕС уничтожает идентичность страны в интересах Румынии.

В июне Санду подчеркнула, что конфликт на Украине повлиял на Молдавию экономически, а также «влияет на мышление» молдавских граждан. Также она призвала международное сообщество «усилить экономическое давление» на Россию.

Ранее в Молдавии обвинили Россию в инциденте со взрывом дрона.