В Молдавии обвинили Россию в инциденте со взрывом дрона

Беспилотник, взорвавшийся в небе над Молдавией, мог быть российским. Об этом заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый, передает издание Newsmaker.

«Последние два инцидента с нарушением воздушного пространства нашей страны — это угроза безопасности граждан. По поводу инцидента в Крокмазе: наши специалисты изучают взорвавшийся объект и, по предварительной информации, это российский дрон», — сказал министр.

Носатый добавил, что в настоящее время достоверной информации о происхождении беспилотника нет. Однако, по его словам, найденный аппарат был более продвинутым, чем другие дроны, попавшие на территорию Молдавии.

9 августа полиция Молдавии сообщила о мощном взрыве и последующем за ним пожаре в районе города Штефан-Водэ, в юго-восточной части страны, граничащей с Украиной. На место происшествия были направлены специализированные службы, которые обнаружили фрагменты, похожие на обломки беспилотника. В результате падения объекта и возгорания никто не пострадал.

Ранее Молдавия отозвала посла из России после инцидента с падением дрона на границе с Украиной.