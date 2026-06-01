Санду рассказала о проблемах Молдавии из-за конфликта на Украине

Президент Молдавии Санду: события на Украине влияют на весь регион
Panoramic/Global Look Press

Конфликт на Украине повлиял на Молдавию экономически, а также «влияет на мышление» молдавских граждан. Об этом президент Молдавии Майя Санду рассказала в интервью изданию Respekt.

«Конечно, война влияет на нас. Прежде всего, экономически: когда война идёт прямо у ваших границ, это не способствует привлечению инвесторов, а также влияет на мышление ваших собственных граждан — в первую очередь, в том смысле, что это не позволяет привлечь молдавскую диаспору обратно на родину, и это создаёт другие связанные с этим трудности», — отметила она.

Санду подчеркнула, что украинские события «оказывают влияние на весь регион», и Молдавия хотела бы видеть мир на Украине.

Также она отметила, что международному сообществу нужно «усилить экономическое давление на Россию» и ввести санкции против нее. С точки зрения Санду, это якобы «поможет подтолкнуть» Москву к мирным переговорам. Президент Молдавии считает, что сейчас Россия якобы не заинтересована в диалоге, а давление в сочетании с санкциями и «необходимой поддержкой» Украины даст шанс на то, что «Россия начнет серьезно относиться к мирным переговорам».

В мае исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений Содружества. А до этого президент Санду одобрила решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ, и они вступили в силу.

Также в мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода оттуда российский войск.

Ранее в Молдавии раскритиковали политику Санду.

 
