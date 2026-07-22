Администрация президента Молдавии Майи Санду по заказу Европейского союза уничтожает идентичность страны в интересах Румынии. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

24 июня нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения страны с Молдавией.

По словам Захаровой, на фоне принятого решения молдавские власти назвали молдаван румынами, сказали, что нет молдавского языка.

«Идет насильственная румынизация… Уничтожается эта самая культура идентичности», — сказала российский дипломат.

В июне Захарова заявляла, что возможное объединение Молдавии и Румынии представляет собой глумление над здравым смыслом. По словам дипломата, она еще не встречала такого зомбирования людей даже без привлечения каких-либо технологий.

Ранее политолог рассказал о роли Евросоюза в мотиве Румынии по присоединению Молдавии.