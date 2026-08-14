Восстановление диалога с Российской Федерацией становится главной задачей для Европейского союза и Великобритании. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, это связано в первую очередь с тем, что «их (европейцев — прим. ред.) газовые хранилища практически пусты, а зима приближается».

В последнее время президент Финляндии Александер Стубб неоднократно заявлял о необходимости наладить диалог Европы с Россией. Накануне он призвал восстановить контакты с Россией в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами.

12 июня Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. По словам финского лидера, существуют «тихие сигналы» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Политик отметил, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо за время вооружённого конфликта с Россией, а США по-прежнему заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана.

Ранее Стубб категорически отверг нападение России на НАТО.