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Политика

Президент Финляндии призвал в ближайшие два месяца наладить отношения с Россией

Koululaisen: Стубб призвал наладить отношения с Россией в течение двух месяцев
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить диалог с Россией в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью детскому журналу Koululaisen.

«Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», — сказал он.

При этом финский президент подчеркнул, что переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами.

По мнению Стубба, в перспективе связи с Россией необходимо восстановить как на общеевропейском, так и на двустороннем уровне.

12 июня он заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. По словам финского лидера, существуют «тихие сигналы» о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Стубб отметил, что Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем когда-либо за время вооруженного конфликта с Россией, а США по-прежнему заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана.

При этом сам Стубб отказался представлять Евросоюз на переговорах с РФ по украинскому конфликту. По его словам, для этой роли существуют более крупные фигуры.

Ранее Стубб категорически отверг нападение России на НАТО.

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