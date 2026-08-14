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Политика

Лавров заявил, что Россия не опустится до методов Украины

Лавров: РФ не опустится до методов Киева, но будет действовать жестче
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не опустится до методов Украины, но будет действовать жестче для разрушения того, что «подпитывает» украинскую военную машину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ВГТРК, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, украинские власти после каждого террористического акта в соцсетях и на других ресурсах «бахвалятся, как «здорово» они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам».

«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», — сказал он, отвечая на вопрос, как добиться победы в конфликте с Украиной.

Лавров добавил, что сейчас остановить боевые действия нельзя, так как «останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

Ранее СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР.

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