Лавров заявил, что Россия не опустится до методов Украины

Лавров: РФ не опустится до методов Киева, но будет действовать жестче

Россия не опустится до методов Украины, но будет действовать жестче для разрушения того, что «подпитывает» украинскую военную машину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ВГТРК, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, украинские власти после каждого террористического акта в соцсетях и на других ресурсах «бахвалятся, как «здорово» они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам».

«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», — сказал он, отвечая на вопрос, как добиться победы в конфликте с Украиной.

Лавров добавил, что сейчас остановить боевые действия нельзя, так как «останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

Ранее СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР.