Лавров оценил слова бойцов СВО о победе России

Находящиеся в зоне специальной военной операции российские бойцы подчеркивают, что «Победа будет за нами и наше дело правое», это очень сильные слова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ВГТРК.

Дипломат отметил, что ему иногда хотелось бы что-то добавить к этому высказыванию, но в эфире это бы «запикали».

На вопрос о том, что бы Лавров сказал гражданам в непростое для России время, министр ответил, что россияне регулярно слышат сильные высказывания, и президент России Владимир Путин четко предупреждал, что все цели СВО будут достигнуты.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не может рассматривать предложения об остановке боевых действий на Украине по текущей линии боевого соприкосновения, потому что такой шаг перечеркнул бы подвиг победивших нацизм дедов и прадедов. По его словам, остановить конфликт нужно тогда, когда будет «долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

Ранее на Украине увидели подготовку к «остановке» боевых действий.