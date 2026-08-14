Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Лавров оценил слова бойцов СВО о победе России

Лавров: к сильным словам бойцов РФ можно добавить только слова с «запикиванием»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Находящиеся в зоне специальной военной операции российские бойцы подчеркивают, что «Победа будет за нами и наше дело правое», это очень сильные слова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ВГТРК.

Дипломат отметил, что ему иногда хотелось бы что-то добавить к этому высказыванию, но в эфире это бы «запикали».

На вопрос о том, что бы Лавров сказал гражданам в непростое для России время, министр ответил, что россияне регулярно слышат сильные высказывания, и президент России Владимир Путин четко предупреждал, что все цели СВО будут достигнуты.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не может рассматривать предложения об остановке боевых действий на Украине по текущей линии боевого соприкосновения, потому что такой шаг перечеркнул бы подвиг победивших нацизм дедов и прадедов. По его словам, остановить конфликт нужно тогда, когда будет «долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

Ранее на Украине увидели подготовку к «остановке» боевых действий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!