Евросоюз обратился с срочным призывом по поставкам ракет для Украины

Евросоюз призывает страны объединения срочно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Хиппер, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Она заявила, что усиление противовоздушной обороны Украины в ЕС считают безусловным приоритетом. Глава евродипломатии Кая Каллас уже выступила с призывом к правительствам стран-членов ЕС, обладающим запасами боеприпасов, сообщила Хиппер.

По ее словам, Каллас находится в постоянном контакте с европейскими правительствами, чтобы обеспечить увеличение объемов и скорости поставок боеприпасов для нужд Украины.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что к концу осени Украина израсходует все запасы, необходимые для функционирования систем ПВО. Он напомнил, что Украина несамостоятельное государство, и вооружение ей поставляют союзники. Однако на Западе сами не знают, когда у них появятся необходимые ракеты, в том числе для Patriot, поскольку в США наложили запрет на их продажу и передачу другим государствам.

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