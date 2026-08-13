Проблемы Украины с ПВО связаны с просчетом и самонадеянностью руководства страны, которое рассчитывало безнаказанно наносить удары вглубь территорий России. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«У Украины были достаточные запасы ракет Patriot, чтобы продержаться в обычном режиме около полугода. Однако после начала операции давления на Москву, как это сами называют украинцы, все пошло не по плану. Россия начала наносить ответные более сильные удары, расход противоракет пошел огромный, и все запасы улетучились», — пояснил экс-нардеп.

Сам факт реализации этого плана по принуждению России к миру был чистой авантюрой, для Киева и руководства страны, которое не просчитало ответный удар Москвы, добавил спикер.

«Когда мы говорим об эскалации, это демонстрация силы. Зеленскому нужно было показать силу, чтобы конвертировать это в финансовую помощь и помощь вооружением. Получилось ли? Нет, конечно. Потому что убытки и потери, которые несет Украина, гораздо больше, чем победы. Ну как можно было идти на такую авантюру, понимая, что у тебя нет возможности прикрыть даже основные города — Одессу и Киев? Когда начинаешь эту эскалацию, войну столиц, ты должен понимать, что будет обратная реакция. И столицу нужно как-то защищать. Но политически мотивированное решение оказалось сильнее здравого смысла», —заключил Килинкаров.

Украина располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше. <…> Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%», — сказал он.

Ранее в России объяснили, для чего Зеленский постоянно говорит о начале новых переговоров.