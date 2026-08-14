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Проблемы с бензином в России
Политика

СМИ заявили о неготовности Британии противостоять захвату судов

Telegraph: у Великобритании нет ресурсов помешать России захватывать ее суда
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

У Великобритании нет достаточной огневой мощи, чтобы помешать России захватывать ее грузовые суда. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

12 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия.

The Telegraph отмечает, что особую тревогу у британского командования вызывает Индо-Тихоокеанский регион, где у военно-морского флота королевства дежурят всего два слабо вооруженных патрульных корабля — HMS Tamar и HMS Spey. В то же время у Курильских островов дислоцированы крупные силы российского военно-морского флота, включая ракетный крейсер «Варяг».

Бывший командующий ВМФ Великобритании адмирал лорд Вест и экс-министр обороны Бен Уоллес заявили, что из-за многолетних сокращений флот королевства уменьшился до исторического минимума — двух авианосцев, шести эсминцев и пяти фрегатов. В такой ситуации Лондону придется прибегнуть к помощи союзников, добавил господин Уоллес.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

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