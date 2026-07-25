США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам. Про российские суда ничего не сказали

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, Белый дом отреагировал после обращения главы Chevron Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, из-за ударов по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Chevron владеет долей в 15% в КТК.

Администрация президента США Дональда Трампа вынесла Украине предупреждение об атаках на суда в Черном море, не связанные с Россией, сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, Белый дом сделал это после обращения гендиректора нефтяного гиганта Chevron Майка Уирта из-за украинских атак на танкеры и терминалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

«Этот российский порт является ключевым центром экспорта нефти и конечной точкой нефтепровода, частично принадлежащего компании Chevron, по которому поступает 2% от суточного объема мировых поставок нефти. С тех пор объемы отгрузки нефти по этому нефтепроводу были ограничены, что вынудило Казахстан сократить добычу нефти из-за недостатка мощностей нефтехранилищ», — пишет WSJ.

Источники газеты сообщили, что Уирт, его заместители и другие руководители нефтяной отрасли на неделе провели встречу с высокопоставленными представителями Белого дома, чтобы обсудить ситуацию в Черном море с целью защиты своих интересов в этом регионе. После этого администрация Трампа предупредила Киев о недопустимости атак на эти суда и терминалы.

«Администрация рассматривает КТК как важнейший канал поставки энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой поставкам энергоресурсов из России»,

— приводит WSJ слова представителя Белого дома.

Издание отмечает, что Chevron удалось добиться такого результата, так как между Уиртом и президентом Трампом сложились хорошие отношения.

«Глава нефтяной компании — красноречивый оратор, чьи выступления на телевидении развлекали президента», — подчеркивает газета

Кто владеет КТК?

По данным WSJ, Chevron владеет долей в 15% в КТК, по которому нефть с трех крупных месторождений в Казахстане транспортируется через территорию России к Черному морю.

Кроме того, компании принадлежит 50% в наиболее продуктивном из этих месторождений — Тенгизе, на которое приходится около 12% всей мировой добычи Chevron.

Сам трубопровод и нефтяные месторождения повреждений не получили, однако длительное сокращение добычи может поставить под угрозу значительные прибыли Chevron из региона, пишет The Wall Street Journal.

Кроме 15% доли Chevron, крупнейшая доля в Каспийском трубопроводном консорциуме принадлежит «Транснефти» — 24%. Казахстанская компания «КазМунайГаз» контролирует 19%, зарегистрированная в Нидерландах LUKARCO B.V. — 12,5%.

По 7,5% принадлежат Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited. Еще 7% контролирует КТК Компани, представленная «Транснефтью».

Доли BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. составляют по 2%. Kazakhstan Pipeline Ventures LLC и Oryx Caspian Pipeline LLC владеют по 1,75% консорциума.

Атаки на танкеры и терминалы

17 июля танкер Nordic Zenith был поврежден ударами двух БПЛА — судно загорелось на подходе к морскому терминалу КТК.

19 июля в морском терминале КТК беспилотниками были атакованы два танкера Asia и Nissos Ios во время операции по погрузке нефти.

В ночь на 20 июля в акватории терминала был атакован танкер NELSA, находившийся на погрузке. Как сообщили в КТК, беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. После удара на палубе и в отсеках танкера начался пожар.

Возгорание в течение нескольких часов ликвидировали погрузочные бригады танкера и силы аварийного реагирования.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», — подчеркнули в КТК.

При этом компания предпочла не обозначать Украину, как страну, запустившую БПЛА по танкеру.

В свою очередь МИД Казахстана назвал атаки беспилотников 17 и 19 июля на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, посягательством на интересы страны.

Астана потребовала немедленно прекратить атаки и принять комплексные меры для защиты инфраструктуры, задействованной в экспорте казахстанских углеводородов.

В настоящее время власти республики оценивают нанесенный ущерб. В ведомстве подчеркнули, что после завершения этой работы Казахстан оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы для защиты своих интересов, включая требование полной компенсации. В заявлении МИД при этом исполнитель атак также не указывается.