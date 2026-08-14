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Проблемы с бензином в России
Политика

В ЕС раскрыли планы Украины заключить секретное соглашение с Польшей по зерну

Брылка: Украина хочет заключить с Польшей секретное соглашение по зерну
Efrem Lukatsky/AP

Киев хочет заключить с Варшавой секретное соглашение о транзите украинского зерна. Об этом заявила польский депутат Европарламента Анна Брылка в соцсети X.

По ее словам, правительство Украины настаивает на закрытом характере договоренностей, которые касаются транзита зерна через Польшу.

Брылка выразила недоумение по поводу такой секретности и обратилась к министру финансов и экономики Польши Анджею Доманьскому с требованием прояснить ситуацию.

После российских ударов по портам Одессы Украина пытается перенаправить зерновой экспорт через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию, однако сухопутные маршруты значительно дороже и не способны заменить морские перевозки, сообщает Politico. По данным издания, за первые девять дней августа Киев вывез лишь около трети обычного объема зерна. Украинские аграрии предупреждают о переполнении хранилищ, а эксперты — об угрозах для мирового продовольственного рынка и возможном росте цен на фоне спада поставок зерна через Черное море. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, сможет ли Украина найти альтернативные пути транспортировки зерна.

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