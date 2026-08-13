Политолог рассказал, сможет ли Украина найти альтернативные пути транспортировки зерна

Украина не сможет обеспечить тот же объем поставок зерна через альтернативные сухопутные пути, после того как Россия начала блокировать морскую инфраструктуру в Одессе и Николаеве. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«У тех альтернативных сухопутных маршрутов, которые сейчас якобы разрабатывает Украина, есть множество минусов. Например, Молдавия предоставила всего лишь 50%-ную скидку для перевозки украинского зерна, но само зерно Молдавии не нужно. Полякам тоже не нужно дешевое украинское зерно. А вот перевозить зерно сухопутным транспортом транзитом довольно непросто и дорого. Тем более сушей перевезти удастся куда меньше объема, чем морскими перевозками», — пояснил политолог.

По его мнению, России стоит продолжить разрушать инфраструктуру украинских портов, так как это основной канал и для поставок вооружений, и для экспорта украинского зерна.

«Разумнее всего будет продолжить удары по морской инфраструктуре Украины, потому что это основной канал поставок вооружений и экспорта зерновых продуктов и сырья. Если портовая инфраструктура будет полностью разрушена, это уже сократит перевозки на две трети. После этого наши военные могут наносить удары и по сухопутным маршрутам, если их наладят, но там уже будут гораздо меньше объемы», — заключил Безпалько.

После того как российские удары заблокировали одесские порты, Украина ведет переговоры с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией о перемещении большей части зерна по суше, однако сталкивается с проблемами. Об этом пишет европейское издание Politico.

При этом издание пишет, что маршруты через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию «не могут просто заменить морской экспорт» для Украины. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, перевозка зерна по железной или автомобильной дороге обходится на 50–70$ дороже за тонну, что не является рентабельным.

Ранее на Западе испугались проблем с продовольствием из-за ударов по одесским портам.