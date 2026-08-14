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Политика

На Западе раскритиковали одобренный сенатом США проект о санкциях против России

Economist подверг критике одобренный сенатом законопроект о санкциях против РФ
J. Scott Applewhite/AP

Одобренный сенатом США законопроект о новых санкциях против Российской Федерации имеет опасные изъяны и наделяет президента страны чрезмерными полномочиями по введению пошлин, что угрожает мировой торговой системе и может привести к новым экономическим войнам. Об этом пишет британский журнал Economist.

Как говорится в статье, законопроект может вернуть главе Белого дома полномочия, которые у него справедливо отобрал Верховный суд Соединенных Штатов. Это негативно отразится на американских потребителях, которые могут столкнуться с ростом цен. При этом хуже всего принятие этого документа скажется на мировой торговой системе, отмечается в публикации.

Издание также призвало палату представителей США исключить из своей версии законопроекта нормы о пошлинах.

8 августа сенат США одобрил законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана. Они могут дать американскому президенту право вводить 100%-ные пошлины против покупателей российских энергоресурсов. Документ поддержали подавляющим большинством голосов: 86 сенаторов проголосовали за, 11 — против.

Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей США. Голосование ожидается в сентябре этого года, после окончания летних парламентских каникул.

Аналогичные пошлины могут быть введены против пяти стран, которые активнее всего помогают РФ обходить нефтяные санкции.

Ранее стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России.

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