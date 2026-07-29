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Политика

Стало известно, кто убедил сенаторов США проголосовать за санкции против России

Axios: Зеленский и Стубб убедили сенаторов поддержать санкции против России
IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его финский коллега Александр Стубб убедили колеблющихся сенаторов США поддержать законопроект о санкциях против России. Об этом пишет портал Axios.

Как отмечается в материале, некоторые демократы колебались, стоит ли голосовать за законопроект, опасаясь использования президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин.

По данным источников портала, «Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб представили убедительные аргументы в пользу необходимости пакета санкций и пошлин».

28 июля сенат США в первом процедурном голосовании поддержал введение новых санкций против России.

В голосовании не участвовали двое членов верхней палаты американского конгресса, одним из которых оказалась Дарлин Грэм. Причины такого решения неизвестны. Агентство предполагает, что они могут быть связаны в затянувшейся церемонией прощания с Грэмом.

Также в голосовании не участвовал сенатор Митч Макконнелл. Он не принимает участие в работе сената уже 43 дня на фоне своей госпитализации.

Одна из глав законопроекта о новых санкциях против России, разработанного при участии сенатора Линдси Грэма, посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции.

Ранее стало известно, что сестра Линдси Грэма не голосовала за санкции против России.

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