Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил в беседе с РИА Новости, что ему стыдно за то, что Париж нарушил свое слово по Минским соглашениям.

Также он отметил, что от происходящего сейчас на Украине страдает и Европа, и украинцы, и русские.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров резко высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, обвинив его в невыполнении договоренностей по Минским соглашениям. По его словам, в декабре 2019 года в Париже в рамках встречи «Нормандской четверки» обсуждалась реализация Минских соглашений, однако обязательства, зафиксированные по итогам переговоров, так и не были выполнены.

Министр напомнил, что во встрече участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в итоговых документах содержалось положение о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины для закрепления особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, однако этого сделано не было.

В декабре 2022 года Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, заявил, что Минские соглашения – это попытка дать Киеву время на усиление Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».