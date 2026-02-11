Размер шрифта
«В ответ — отговорки»: Лавров назвал Макрона жульем

Лавров назвал Макрона жульем из-за нарушения Минских соглашений
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» резко высказался о президенте Франции Эмманюэле Макроне, обвинив его в невыполнении договоренностей по Минским соглашениям.

По словам Сергей Лавров, в декабре 2019 года в Париже в рамках встречи «Нормандской четверки» обсуждалась реализация Минских соглашений, однако обязательства, зафиксированные по итогам переговоров, так и не были выполнены.

Министр напомнил, что во встрече участвовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в итоговых документах содержалось положение о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины для закрепления особого статуса Донецкой и Луганской народных республик, однако этого сделано не было.

«Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ — отговорки. Жулье!» — констатировал министр

Лавров также заявил, что Россия понимала, что договоренности не будут реализованы. Он сослался на публичные высказывания бывшего президента Франции Франсуа Олланд и Ангелы Меркель после ухода с постов, которые, по его словам, признали, что не планировали выполнять Минские соглашения.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал Владимира Зеленского за поведение после переговоров в Париже в 2019 году.
 
