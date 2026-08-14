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Политика

Трамп ввел пошлины на импорт дронов в США

Трамп объявил ввод 100% пошлины на некоторые БПЛА и их компоненты
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100% на поставки в США некоторых видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов. Об этом 13 августа сообщил Белый дом.

«Я считаю необходимым и целесообразным ввести адвалорные пошлины на определенные БПЛА и их компоненты», — отметил американский лидер.

До этого демократы из 25 американских штатов подали иск против Трампа, оспаривая введенные им ввозные пошлины. Истцы настаивают, что тарифы являются «не менее незаконными», чем те, что ранее признал недействительными Верховный суд США. Кроме того, по их мнению, пошлины, введенные офисом торгового представителя США, настолько масштабны, что противоречат задачам самого ведомства и сводят на нет смысл закона, которым их пытаются обосновать.

Также американский лидер угрожал в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, анонсировав 100-процентные пошлины на все французские вина и шампанское в случае сохранения цифрового налога на технологические компании США.

Ранее Трамп пригрозил ввести плату за проход через Ормуз, если США возьмут его под контроль.

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