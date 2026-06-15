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Политика

Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на вина

Трамп пригрозил Макрону пошлинами на вина из-за налога на компании США
Yoan Valat/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что введет пошлины в размере 100% на все французские вина и шампанское, если он не отменит цифровой налог на американские технологические компании. Об этом он заявил в интервью New York Post.

Трамп рассказал, что направил это предупреждение Макрону, потребовав от него отменить трехпроцентный налог на технологические компании, иначе Франция столкнется с внушительными пошлинами на американском рынке, на который приходится пятая часть мировых продаж французского виноделия (более $2 млрд в год).

«Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести 100-процентную пошлину на все шампанское и все вина, производимые во Франции. Все, что [Макрону] нужно сделать, это отменить налог с продаж, и тогда на него не будет оказываться такое давление», — сказал американский лидер.

Французский налог на цифровые услуги, известный как налог GAFAM, действует с 2019 года. Он взимается с местных доходов, получаемых такими компаниями, как Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Apple.

Ранее США запланировали новые пошлины для 60 стран.

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