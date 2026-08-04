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Политика

Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

The Hill: 25 штатов США подали иск против новых пошлин Трампа
Elizabeth Frantz/Reuters

В понедельник 25 американских штатов, где у власти находятся демократы, подали иск против президента Дональда Трампа, оспаривая новые ввозные пошлины. Как сообщает The Hill, эти меры были введены под предлогом борьбы с принудительным трудом.

«Штаты-истцы выступают против принудительного труда во всех его формах и поддерживают защиту прав трудящихся во всем мире. Но администрация не может использовать принудительный труд в качестве предлога для продолжения своей незаконной тарифной схемы», — говорится в сообщении.

Истцы настаивают, что новые пошлины являются «не менее незаконными», чем те, что ранее признал недействительными Верховный суд США. Кроме того, по их мнению, тарифы, введенные офисом торгового представителя США, настолько масштабны, что противоречат задачам самого ведомства и сводят на нет смысл закона, которым их пытаются обосновать.

Иск подали штаты Орегон, Аризона и Калифорния.

Издание также отмечает, что контролируемые демократами штаты оспаривали все три волны глобальных пошлин, которые Трамп пытался ввести после своего возвращения в Белый дом.

Ранее политолог оценил эффект от введенных США пошлин в отношении 60 стран.

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