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Политика

Конгрессвумен Луна выразила надежду на урегулирование конфликта на Украине

Конгрессвумен США Луна: мы надеемся на мирное разрешение конфликта на Украине
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Конгрессвумен из США Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного урегулирования украинского конфликта.

«Мы надеемся на мирное разрешение конфликта», — сказала она.

Также Луна заявила, что сегодня отношения между Соединенными Штатами и Россией развиваются в позитивном направлении.

В июле Луна заявила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию.

13 августа два сенатора-демократа потребовали от администрации США объяснить, почему Вашингтон фактически приостановил регулярное введение новых санкций против России. По их подсчетам, пауза продолжается «уже 17 месяцев». Чего хотят в сенате, как отказ от ограничений объясняет минфин и почему новый законопроект о санкциях вызывает в США сомнения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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