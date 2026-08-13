Конгрессвумен США Луна: мы надеемся на мирное разрешение конфликта на Украине

Конгрессвумен из США Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что надеется на достижение мирного урегулирования украинского конфликта.

«Мы надеемся на мирное разрешение конфликта», — сказала она.

Также Луна заявила, что сегодня отношения между Соединенными Штатами и Россией развиваются в позитивном направлении.

В июле Луна заявила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию.

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Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.