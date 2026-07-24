В конгрессе США прокомментировали возможность введения новых санкций против России

Рассмотрение обеими палатами Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. Об этом ТАСС рассказала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование.

Луна утверждает, что ряд американских законодателей, выступающих за ужесточение санкций против России, «связаны с той кампанией по дезинформации, которую в 2016 году вела Демократическая партия».

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма поддержал 61 член сената США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе. Одна из глав документа посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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