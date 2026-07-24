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Политика

В конгрессе США прокомментировали возможность введения новых санкций против России

Конгрессвумен Луна не считает неизбежным одобрение новых санкций против России
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Рассмотрение обеими палатами Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. Об этом ТАСС рассказала член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование.

Луна утверждает, что ряд американских законодателей, выступающих за ужесточение санкций против России, «связаны с той кампанией по дезинформации, которую в 2016 году вела Демократическая партия».

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма поддержал 61 член сената США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе. Одна из глав документа посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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