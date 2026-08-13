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Политика

В конгрессе США оценили развитие отношений с Россией

Конгрессвумен Луна: отношения США и России развиваются в позитивном направлении
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня отношения между США и Россией развиваются в позитивном направлении. Об этом РИА Новости заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

«Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами развиваются в позитивном направлении», — сказала конгрессвумен.

В июле Луна заявила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию.

13 августа два сенатора-демократа потребовали от администрации США объяснить, почему Вашингтон фактически приостановил регулярное введение новых санкций против России. По их подсчетам, пауза продолжается «уже 17 месяцев». Чего хотят в сенате, как отказ от ограничений объясняет минфин и почему новый законопроект о санкциях вызывает в США сомнения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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