В конгрессе США оценили развитие отношений с Россией

Сегодня отношения между США и Россией развиваются в позитивном направлении. Об этом РИА Новости заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

«Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами развиваются в позитивном направлении», — сказала конгрессвумен.

В июле Луна заявила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию.

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