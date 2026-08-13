Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что запросы украинского президента относительно поставок ракет являются попыткой переложить ответственность за их дефицит на Дональда Трампа. Об этом она сообщила в социальной сети X.

По утверждению Мендель, даже если бы Вашингтон удовлетворил запрос на 300 ракет для комплексов Patriot (что составляет около 36–40% американского запаса), этого объема все равно было бы недостаточно для нужд Украины.

«Теперь [Зеленский] утверждает, что Украина сможет защитить свое воздушное пространство всего лишь 10%. <...> Европейские страны отказываются поставлять собственные ракеты, и Ближний Восток, вероятно, тоже откажется. Поэтому просьба Зеленского - не что иное, как попытка переложить ответственность на Трампа», — указала она.

На саммите НАТО в июле американский президент в ходе встречи с Зеленским допустил возможность передачи такой лицензии Киеву. В свою очередь, в Кремле выразили опасения, что подобное производство фактически означает присутствие военных НАТО на Украине, что является одной из причин проведения СВО.

До этого Владимир Путин заявил, что новейшее вооружение, создаваемое в России, должно быть эффективным и сохранять жизни и здоровье бойцов.

Ранее Польша и Германия поспорили о производстве ракет для Украины.