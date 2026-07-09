«Бумажка, а не ракеты». Почему лицензия на Patriot не поможет Киеву

В Кремле заявили, что в случае передачи Киеву лицензии на производство ракет Patriot на территории Украины будут находиться военные НАТО, против чего и была изначально направлена СВО. В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп допустил, что может передать Киеву эту лицензию. Исполнит ли это обещание Трамп и почему даже это не поможет Украине на поле боя — в материале «Газеты.Ru».

Если Соединенные Штаты выполнят обещание президента Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство ракет Patriot, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это еще предстоит осмыслить — насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и т.д. и т.п.», — сказал он.

Песков отметил, что именно против присутствия военных НАТО на Украине изначально была направлена специальная военная операция.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп допустил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

«Мы дадим вам лицензию на изготовление Patriot. Таким образом, он не сможет жаловаться, что мы даем ему недостаточно. Сделайте их сами», — сказал Трамп.

Обещать не значит сделать

Обещание Трампа вызвало волну критических комментариев в СМИ не только в России, но и за рубежом. Так, издание Responsible Statecraft пишет, что попытка президента США улучшить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бессмысленной и даже навредить самому Вашингтону.

Responsible Statecraft отмечает, что такой шаг не сократит заметно дефицит ракет, но создаст значительные риски для нацбезопасности США, упростив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

Власти США могут в итоге сами отказаться от реализации этой инициативы, понимая связанные с ней военные и технологические риски , говорится в статье.

Американские ракеты Patriot производят всего в паре мест, то есть Соединенные Штаты не разбрасываются своей лицензией и доверяют буквально всего нескольким предприятиям, уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Patriot производят всего в двух-трех точках в мире. То есть американцы доверяют буквально нескольким предприятиям. Я очень сильно сомневаюсь, что они доверят вот эти дорогие ракеты Украине. Тем более, что потом это оружие может быть продано кому угодно, тем же мексиканским картелям, в Африку, в какие-нибудь страны Ближнего Востока», — сказал политолог.

Он напомнил, что неоднократно всплывала информация о том, что через Украину идет поток оружия на черные рынки по всему миру.

«Предложение производить Patriot где-то на территории Европы тоже выглядит достаточно сомнительным, так как и на это тоже нужны деньги. А у европейцев денег тоже не особо много. Даже Германия, которая считается мощной промышленной державой, она тоже не бездонная», — подчеркнул политолог.

В России допускают, что слова Трампа о возможной передаче Украине лицензии на производство Patriot — это не столько реальная помощь, сколько жест, призванный «откупиться» от требований Киева.

«Это вполне могло быть таким способом откупиться от Киева. Понятно, что производить ракеты дорого, и, возможно, Трамп сам надеется, что ничего не выйдет. Однако у него теперь есть возможность сказать, что лицензию то он отдал, а значит со своей стороны он все сделал», — считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин .

По его словам, Белый дом изначально не верит в то, что Украина сможет быстро наладить выпуск дорогостоящих ракет в условиях боевых действий.

«В США понимают: в условиях СВО создать производственные мощности, которые выпускали бы эти ракеты довольно сложно. Киев хотел бы по щелчку пальца получить уже созданные ракеты и оружие. А здесь нужно создавать — нужно время. Им это самим не нужно», — заключил Блохин в беседе с «Газетой.Ru».

Почему это не поможет Украине

Украина не сможет просто и быстро наладить производство ракет Patriot. Об этом пишет Bloomberg.

«На создание ракеты Patriot уходят годы, а это значит, что украинское производство точно не будет реализовано в необходимые в ближайшем будущем сроки. Кроме того, способность Украины быстро производить беспилотники и ракеты может не распространяться на производство Patriot, учитывая строгий контроль со стороны США в отношении технологий», — отмечается в статье.

Bloomberg также отмечает, что любой новый завод по производству оружия на Украине стал бы приоритетной целью для российских атак.

«Если бы я этим занимался, я бы поручил украинцам построить завод в Польше. В противном случае [новый завод на Украине] станет главной целью. Они никогда не смогут его построить», — сказал Bloomberg Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, работающий в Европе.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Газетой.Ru» также обратил внимание на то, что Трамп, во-первых, еще ничего не передал, а, во-вторых пообещал даже не ракеты, а обычную бумажку.

«Обещание передать лицензию — это символический жест, который не приведет к запуску реального производства. Для того чтобы сделать ракету, нужны десятки сложных технологических процессов. Для каждой части нужно отдельное производство и этого организовать на Украине точно не получится»,— пояснил эксперт.

Литовкин перечислил ключевые проблемы из-за которых невозможно производить ракеты на Украине.

«Первое — пороховые смеси и топливо. Это большая химия. На коленке такое не делается. Такой химической промышленности на Украине нет. Второе — корпус ракеты. Это не просто жесть, свернутая в трубочку. Нужны особые металлические и синтетические сплавы. Для этого нужна соответствующая промышленность — ее тоже нет. Третье — электроника и программное обеспечение полета. Всей этой электронной промышленности на Украине нет. Ничего этого у них нет», — рассказал военный эксперт.

Он привел показательный пример: единственная страна в мире, которая получила от США такую лицензию — Германия, но за шесть лет она не произвела ни одной ракеты.

«Потому что сделать такую ракету — это не пряники кушать. Трамп сделал широкий жест, на Украине ликуют, но это все выдача желаемого за действительное», — отметил Литовкин.

С похожей точкой зрения выступил и военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что даже при наличии лицензии у Киева нет возможности выпускать ракету целиком.

«Активную головку самонаведения, двигатель и многое другое украинцы не сделают — слишком сложное производство. А вот корпус ракеты, транспортно-пусковой контейнер и некоторые другие элементы — да, смогут. Плюс сборку», — пояснил специалист.

Однако размещение такого завода на Украине, по мнению Кнутова, невозможно из-за постоянных ударов по объектам военно-промышленной инфраструктуры. Он напомнил судьбу немецкого концерна Rheinmetall, который также пытался развернуть производство на Украине.

«Rheinmetall планировал разместить восемь заводов. Разместили только один — под землей. Показывали по телевидению, как там ремонтируют немецкую и советскую технику. И на этом все закончилось — полагаю, туда прилетело. Остальные предприятия открывали уже за пределами Украины. Такая же история будет и с заводом для ракет Patriot», — предположил эксперт.

«Неверный шаг Трампа»

В Кремле отметили, что российское руководство прекрасно знает, что США продолжают поставки вооружений Украине и «не носит розовых очков».

В Госдуме же заявление президента США Дональда Трампа о намерении передать Украине лицензию на производство ракет Patriot назвали неправильным шагом.

«Реакция Москвы отрицательная, это мы хорошо понимаем. Для того, чтобы организовать производство такие ракеты Украине потребуется значительное количество времени, сил и ресурсов, чего на Украине нет. Украина это не сможет сделать, даже если ей позволить... Это никак не повлияет на ход [боевых] действий, но сам шаг этот со стороны Трампа неправильный», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Kevin Lamarque/Reuters

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru » заявил, что подобные обещания Дональда Трампа достаточно «противоречивы».

«Заявления Трампа и [госсекретаря США Марко] Рубио о предоставлении украинскому режиму лицензий и прав на производство дальнобойных ракет Patriot достаточно противоречивы с учетом заверений Белого дома о намерении продолжать содействовать в урегулировании конфликта и обостряют ситуацию. При таком фоне говорить о скором мире было бы слишком оптимистично», — сказал парламентарий.

Он добавил, что несмотря на подобные заявления в Москве ждут визита американских представителей.

«Дипломатии надо всегда давать шанс. Но надо помнить, что «дух Анкориджа» не должен заменять боевой дух наших солдат. Конфликт будет завершен силой русского оружия. И это надо понимать и Зеленскому, и его западным спонсорам», — заключил Слуцкий.