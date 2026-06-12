Путин назвал главную цель создаваемого оружия в России

Путин: новейшее оружие в России должно сохранять жизни и здоровье бойцов

Новейшее вооружение, создаваемое в России, должно быть эффективным и сохранять жизни и здоровье бойцов. Об этом заявил на встрече с военными в Кремле президент России Владимир Путин.

«Создаваемое в РФ вооружение должно быть эффективным. Важно, чтобы оно сохраняло жизни и здоровье бойцов», — отметил президент.

По его словам, для этого необходимо гибко реагировать на то, что применяет противник и всегда быть на шаг впереди.

Кроме того, глава государства назвал необходимым наращивать удары по украинской инфраструктуре. Он отметил, что атаки со стороны Вооруженных сил Украины наносят ущерб российской экономике, при этом восстановление после них проходит быстро.

Россия, по словам президента, продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны и будет продолжать эту работу.

Ранее Путин назвал сходство СВО с войнами против Наполеона и Гитлера.