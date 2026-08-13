В Госдуме отреагировали на слова Трампа о контроле над Ормузским проливом

Чепа: Украина становится для Трампа менее приоритетной, чем Иран

На фоне трудной для Вашингтона ситуации вокруг Ормузского пролива Украина становится для американского президента Дональда Трампа менее приоритетной. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В этой сложной ситуации для Трампа Украина становится менее приоритетной, хотя цена ее урегулирования растет», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Чепа, ситуация вокруг Ормузского пролива показывает, что Иран под угрозой продолжения конфликта выдвинул США свои условия. По его словам, Тегеран при договоренности с Оманом фактически устанавливает свой контроль над проливом, взимая плату, которая станет компенсацией Исламской Республике за ущерб, а также переложит часть бремени на потребителей и экспортеров региона.

«Европейские союзники, возможно, в сговоре с Демпартией США попытаются разделить «американское наследство» в регионе, ослабляя Трампа», — сказал депутат.

При этом Иран стремится добиться своих требований сейчас, пока значение Ормузского пролива высоко, добавил парламентарий.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. По словам главы Белого дома, у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Он добавил: Тегеран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», и ситуация «ухудшается».

В июле президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования.

Ранее Иран поставил США ультиматум для открытия Ормузского пролива.