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Политика

«Слава Аллаху»: Трамп заявил о разгроме Ирана

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом и поблагодарил Аллаха
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Он добавил, что Тегеран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», а ситуация «ухудшается».

«Иран — это разговоры и никаких действий. Он больше не «задира» Ближнего Востока. Слава Аллаху!» — написал Трамп.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном «вполсилы» из-за серьезных экономических проблем Тегерана. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон действует «без лишнего шума». Он охарактеризовал переговоры с Исламской Республикой как шахматную партию.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта. Вместе с тем он назвал единственно правильным решение приостановить боевые действия между Соединенными Штатами и Ираном.

Ранее Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив.

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