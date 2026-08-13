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Политика

В КСИР опровергли заявления США о беспрепятственном проходе судов через Ормуз

КСИР: ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана. Об этом заявил представитель командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.

Он назвал ложными заявления Вашингтона о беспрепятственном прохождении судов через Ормузский пролив, подчеркнув, что данный водный маршрут, как и прежде, находится под полным управлением и контролем Исламской Республики.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. По словам главы Белого дома, у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Он добавил: Тегеран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», и ситуация «ухудшается».

В июле президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования.

Ранее Иран поставил США ультиматум для открытия Ормузского пролива.

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