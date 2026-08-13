В КСИР опровергли заявления США о беспрепятственном проходе судов через Ормуз

КСИР: ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана

Ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана. Об этом заявил представитель командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Fars.

Он назвал ложными заявления Вашингтона о беспрепятственном прохождении судов через Ормузский пролив, подчеркнув, что данный водный маршрут, как и прежде, находится под полным управлением и контролем Исламской Республики.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. По словам главы Белого дома, у Ирана отсутствуют флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие «не получают денежных выплат». Он добавил: Тегеран «имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию», и ситуация «ухудшается».

В июле президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования.

Ранее Иран поставил США ультиматум для открытия Ормузского пролива.