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Политика

Путин позвонил ветерану Великой Отечественной войны в его день рождения

Путин по телефону поздравил ветерана ВОВ Евгения Знаменского со 101-летием
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону поговорил с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгением Знаменским, которому исполнился 101 год. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства «сердечно поздравил» ветерана с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания.

13 августа Путин также направил Знаменскому поздравительную телеграмму, в которой выразил фронтовику благодарность за подвиги на поле боя и трудовые свершения в мирной жизни, а также вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В 2025 на параде Победы в Москве Знаменский сидел рядом с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам ветерана, после мероприятия участники начали прощаться, и глава государства его так крепко обнял, что у фронтовика слетела фуражка.

Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове. До призыва в армию он участвовал в обороне Москвы, тушил немецкие зажигательные бомбы и помогал рыть противотанковые рвы. В начале 1943 года его призвали в Красную Армию, а уже в марте он принял первый бой.

Война закончилась для Знаменского 2 мая 1945 года в Берлине, где он оставил подпись на стене Рейхстага. На фронте ветеран был ранен и дважды контужен.

Ранее Путин назвал сходство спецоперации на Украине с войнами против Наполеона и Гитлера.

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