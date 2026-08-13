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Политика

Путин поздравил с днем рождения ветерана ВОВ, сидевшего рядом с ним на параде Победы

Путин направил телеграмму ветерану ВОВ Знаменскому, отмечающему 101-летие
Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Евгения Знаменского, отмечающего свое 101-летие. Телеграмма, адресованная фронтовику, опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Евгений Алексеевич! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Человек особой жизненной закалки, фронтовик, мужественный, сильный духом человек, Вы прошли славный боевой путь», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что Знаменский является участником Сталинградской битвы и операций по освобождению стран Европы от нацизма. Победную весну ветеран встретил в Берлине, а после окончания ВОВ в течение многих лет честно работал на благо родной страны, подчеркнул Путин.

Президент выразил фронтовику благодарность за подвиги на поле боя и трудовые свершения, а также вклад в патриотическое воспитание молодежи. Путин указал, что Знаменскому присуще глубокое чувство сопричастности к судьбе России, и пожелал ему крепкого здоровья.

На прошлогоднем параде в честь Дня Победы, проходившем в Москве, Евгений Знаменский сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как рассказал ветеран, после мероприятия участники начали прощаться, и тогда глава государства так крепко обнял его, что у фронтовика слетела фуражка.

Ранее Путин назвал сходство спецоперации на Украине с войнами против Наполеона и Гитлера.

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