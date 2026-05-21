Фуражка слетела: ветеран ВОВ вспомнил встречу с Путиным на параде Победы

Ветеран Знаменский рассказал, как Путин обнял его до слетевшей фуражки
Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский в беседе с ТАСС рассказал, что во время прошлогоднего парада Победы президент России Владимир Путин так крепко обнял его, что у него слетела фуражка.

По словам ветерана, после завершения парада, когда военная техника уже прошла по Красной площади, участники начали прощаться. Путин подходил к фронтовикам, жал руки и обнимал их.

«Передо мной обнял, руки пожал, а ко мне подошел, обнял так крепко, что у меня даже фуража слетела. Ну, я ее поймал на ходу. Вот такая была у меня встреча с Владимиром Владимировичем», — поделился ветеран.

Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в Серпухове. До призыва в армию он участвовал в обороне Москвы, тушил немецкие зажигательные бомбы и помогал рыть противотанковые рвы.

В начале 1943 года его призвали в Красную Армию, а уже в марте он принял первый бой. Во время войны Знаменский сражался на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах, форсировал Дон, Донец, Вислу, Одер и Шпрее. Войну он закончил 2 мая 1945 года в Берлине и оставил подпись на стене Рейхстага. На фронте ветеран был ранен и дважды контужен.

В 2025 году фронтовик отметил 100-летний юбилей.

