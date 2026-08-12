В Совфеде назвали «лютым средневековьем» планы Литвы выкопать ров на границе с РФ

Литва решением выкопать рвы на границе с Россией и Белоруссией погружается в «лютое средневековье». Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Констартин Басюк, пишет ТАСС.

«Рвы, заборы — Литва погружается в какое-то лютое средневековье. Можно еще предложить их водой наполнить и крокодилов запустить», — сказал он.

Однако такая инициатива не может оказаться реальной, посколько «в Израиле суд уже запретил содержание крокодилов вокруг тюрем с террористами», добавил Басюк

12 августа сообщалось, что Литва намерена выкопать рвы у границы с Россией и Белоруссией. Они появятся в рамках уточнения программы средств военной контрмобильности. В пресс-службе кабмина страны указали, что на дополнительные мероприятия по этой программе потребуется около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год.

До этого в Эстонии призвали полностью закрыть границу с Россией.

Ранее в Эстонии выкопали рвы на границе с Россией.