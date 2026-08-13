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Политика

В МИД РФ обвинили НАТО в нагнетании напряженности в Балтийском море

Грушко: страны НАТО нагнетают напряженность в Балтийском регионе
Пресс-служба МИД РФ

Евросоюз и страны НАТО искусственно нагнетают угрозу в некогда спокойном Балтийском регионе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на IV форуме «Арктика-Регионы», передает РИА Новости.

«Мы видим, как страны НАТО и ЕС искусственно нагнетают напряженность (в Балтийском регионе - ред.), возрастает угроза инцидентов, в том числе и непреднамеренных», — сказал он.

По его словам, это «реальность, с которой приходится иметь дело». Эти обстоятельства необходимо «учитывать в военном планировании» России.

12 апреля в Литве на заседании правительства было принято решение выкопать рвы у границы с Россией и Белоруссией. На это страна Балтии планирует выделить около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море фактически стало «внутренним морем НАТО». Кроме того, по словам министра, «плохой новостью» является продолжение активности России в этом регионе. Шаги, предпринимаемые Москвой, он назвал «враждебными по отношению к Европе и Западу в целом».

Ранее президент Польши Навроцкий отказался называть Балтику внутренним морем НАТО.

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