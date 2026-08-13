Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

«Будем отвечать на пиратство»: эксперт об учениях ТОФ

Журналист Латышев назвал учения ТОФ ответом на пиратство Запада
Виталий Аньков/РИА Новости

Журналист-международник Сергей Латышев в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал учения Тихоокеанского флота (ТОФ), в которых принял участие президент России Владимир Путин. Обозреватель обратил внимание на заявление главы государства о том, что Москва оставляет за собой право останавливать суда недружественных стран в качестве ответной меры.

Латышев подчеркнул, что ответ на пиратство будет «там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным — в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

«Британцы, французы или, скажем, шведы захватили на Балтике или в Северном море судно под флагом России или приписываемое нашему «теневому флоту», оштрафовали или разграбили его. Что делать? Эти страны торгуют с Японией или с Южной Кореей? Торгуют. Товары двойного назначения, которые могут быть переданы Киеву, оттуда везут? Часто да. Ну вот и все: суда арестовываем, товары забираем», — написал журналист.

По его мнению, только решительные и инициативные действия отрезвят Запад.

В ходе маневров российский лидер заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Подобные маневры, по словам Путина, необходимы для поддержания боевой готовности флота, а также защиты интересов и безопасности России.

Учения по защите дальневосточных границ на ТОФ начались 4 августа. В них приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации.

Ранее российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!