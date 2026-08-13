«Будем отвечать на пиратство»: эксперт об учениях ТОФ

Журналист-международник Сергей Латышев в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал учения Тихоокеанского флота (ТОФ), в которых принял участие президент России Владимир Путин. Обозреватель обратил внимание на заявление главы государства о том, что Москва оставляет за собой право останавливать суда недружественных стран в качестве ответной меры.

Латышев подчеркнул, что ответ на пиратство будет «там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным — в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

«Британцы, французы или, скажем, шведы захватили на Балтике или в Северном море судно под флагом России или приписываемое нашему «теневому флоту», оштрафовали или разграбили его. Что делать? Эти страны торгуют с Японией или с Южной Кореей? Торгуют. Товары двойного назначения, которые могут быть переданы Киеву, оттуда везут? Часто да. Ну вот и все: суда арестовываем, товары забираем», — написал журналист.

По его мнению, только решительные и инициативные действия отрезвят Запад.

В ходе маневров российский лидер заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Подобные маневры, по словам Путина, необходимы для поддержания боевой готовности флота, а также защиты интересов и безопасности России.

Учения по защите дальневосточных границ на ТОФ начались 4 августа. В них приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации.

Ранее российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок.