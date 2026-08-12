Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион

Президент России Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь (в Азиатско-Тихоокеанском регионе. — «Газета.Ru») растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО. Создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — подчеркнул президент.

12 августа Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Главу государства у трапа самолета встретил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что на Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных границ. По данным ведомства, в мероприятиях примут участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации ТОФ.

Ранее российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок.