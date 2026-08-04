Более 13 тысяч военных привлекут к учениям по обороне дальневосточных рубежей

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) стартовали учения по защите дальневосточных границ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в мероприятиях примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

«Началось учение с силами (войсками) по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в маневрах примут участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации ТОФ. Учения будут проходить в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.

Главные задачи учений заключаются в проверке готовности командного состава объединений и соединений к управлению группировками сил в своих зонах ответственности и решению нестандартных оперативных задач. В ходе практической части будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники.

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