Российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок

Спасательное судно «Игорь Белоусов» и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» приняли участие в совместных спасательных учениях с кораблями ВМС Вьетнама . Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ведомстве уточнили, что в ходе маневров, которые проходили в Южно-Китайском море, моряки отработали задачи по спасению спасения экипажа субмарины, лежащей на грунте, «без фактического вывода подводников».

По замыслу учений, подводные лодки «Уфа» и «Хошимин» ВМС Вьетнама создали условную аварийную ситуацию, осуществив покладку на грунт. При этом надводные спасательные корабли искали субмарины с помощью телеуправляемых глубоководных аппаратов: экипаж «Игоря Белоусова» использовал спасательный аппарат «Пантера плюс» для поиска вьетнамской подлодки, а спасатели ВМС Вьетнама — российский.

В пресс-службе ТОФ добавили, что в ходе учений военные моряки обменялись опытом, после чего российские корабли вернулись в Камрань, где были подведены итоги маневров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участие российского Военно-морского флота (ВМФ) в международных учениях говорит о том, что попытки изолировать РФ в оборонной сфере терпят фиаско, так как во всем мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые российскими моряками для обеспечения безопасности России и укрепления многополярного мира.

Ранее Путин заявил об уникальности ледокольного флота России.