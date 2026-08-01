Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Российские и вьетнамские моряки отработали спасение «аварийных» подлодок

ТОФ: корабли России и Вьетнама провели спасательные учения в Южно-Китайском море
Пресс-служба Западного военного округа

Спасательное судно «Игорь Белоусов» и дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» приняли участие в совместных спасательных учениях с кораблями ВМС Вьетнама . Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ведомстве уточнили, что в ходе маневров, которые проходили в Южно-Китайском море, моряки отработали задачи по спасению спасения экипажа субмарины, лежащей на грунте, «без фактического вывода подводников».

По замыслу учений, подводные лодки «Уфа» и «Хошимин» ВМС Вьетнама создали условную аварийную ситуацию, осуществив покладку на грунт. При этом надводные спасательные корабли искали субмарины с помощью телеуправляемых глубоководных аппаратов: экипаж «Игоря Белоусова» использовал спасательный аппарат «Пантера плюс» для поиска вьетнамской подлодки, а спасатели ВМС Вьетнама — российский.

В пресс-службе ТОФ добавили, что в ходе учений военные моряки обменялись опытом, после чего российские корабли вернулись в Камрань, где были подведены итоги маневров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участие российского Военно-морского флота (ВМФ) в международных учениях говорит о том, что попытки изолировать РФ в оборонной сфере терпят фиаско, так как во всем мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые российскими моряками для обеспечения безопасности России и укрепления многополярного мира.

Ранее Путин заявил об уникальности ледокольного флота России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!