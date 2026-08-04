Украинский посол Алексей Макеев «предупредил» немцев о якобы исходящей «угрозе» от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), так как боится, что «многомиллиардные подарки» от Берлина Киеву закончатся. Об этом на своей странице в соцсети X написал депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер.

«Он рассчитывает на то, что немцы продолжат раздавать свой достаток в пользу Украины. Он боится, что миллиардные подарки закончатся. Потому что с нами, АдГ, у власти эти деньги наконец-то снова пойдут на благо немецкого народа», — отметил депутат.

В недавнем интервью газете Die Welt Макеев раскритиковал партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и обвинил их в получении директив из России. Это в итоге вызвало резкую критику в немецком политическом обществе.

Так, например, внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что Макеева нужно выслать из Германии. Она отметила, что украинский посол пытается диктовать Германии, кого ей следует выбирать, а кого — нет.

5 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия станет крупнейшим среди стран-членов НАТО спонсором Украины в рамках нового пакета помощи.

Ранее в Германии назвали блок Мерца «партией Украины».