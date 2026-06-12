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Политика

Глава МИД ФРГ раскритиковал «АдГ» из-за России: «Кто за Путина, тот не за Германию»

Глава МИД ФРГ Вадефуль раскритиковал партию «АдГ» из-за курса в отношении России
Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль резко раскритиковал позицию правой партии «Альтернатива для Германии» из-за ее курса в отношении России. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на его запланированную речь.

По его словам, партия «потакает» президенту России Владимиру Путину, «и тем самым попирает интересы страны, которую, как она утверждает, представляет». Министр предупредил о внешнеполитических последствиях возможного присоединения «Альтернативы для Германии» к правительству.

Партия ставит под угрозу «то, что сегодня является нашей силой во внешней политике». Эта сила, по его словам, заключается в «доверии, которое мир испытывает к Германии». Германия, в которой «АдГ» придет к власти, станет слабее в глазах мирового сообщества, заявил Вадефуль.

«Кто за Путина, тот не за Германию!», — сказал глава МИД ФРГ.

Партия «Альтернатива для Германии» регулярно выступает за нормализацию отношений с Россией. В частности, там призывают начать переговоры с Россией и перестать поставлять оружие Украине, вернуться к закупке энергетических ресурсов и восстановлению работы ветки «Северного потока». Политическая сила выступает за прагматичные отношения между Берлином и Москвой.

Ранее в бундестаге потребовали от Украины репараций из-за подрыва «Северных потоков».

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