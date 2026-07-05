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Политика

Писториус призвал к мерам против «Альтернативы для Германии» из-за «близости» к Путину

Глава МО ФРГ Писториус захотел ограничить доступ партии «АдГ» к секретным данным
Heiko Becker/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил за исключение потенциальных министров от партии «Альтернатива для Германии» из числа лиц, которые имеют доступ к секретной информации из-за якобы связей с Россией. Его слова приводит Bild.

«Мы интенсивно изучаем вопрос о том, кому мы можем предоставить доступ к секретной информации. Мы уже это делаем. Мы обязаны это сделать, потому что это касается безопасности нашей страны», — заявил Писториус.

По его словам, «достаточно послушать публичные заявления многих представителей «АдГ», чтобы понять, что «их близость к Путину неоспорима». Министр также высказал подозрения, что политическая сила получает деньги из России.

До этого сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель заявила, что «Альтернатива для Германии» рассчитывает на то, что партии удастся возглавить национальное правительство по результатам следующих парламентских выборов в стране в 2029 году.

По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» может одержать победу в двух избирательных кампаниях в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, которые пройдут в сентябре, и там АдГ лидирует в опросах общественного мнениях. Вайдель отметила, что это будут важные этапы на пути к тому, чтобы кандидат от партии занял пост канцлера по итогам следующих выборов в 2029 году.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.

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