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Политика

Экс-премьер Украины возглавила «Нафтогаз»

Депутат Рады Гончаренко: Свириденко назначена главой «Нафтогаза»
Vadym Sarakhan/AP

Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко назначена на пост главы «Нафтогаза». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, решение о назначении уже принято. Голоса в наблюдательном совете собраны.

«Госпожу Юлию можно поздравить с получением одной из самых высоких зарплат в стране», — написал Гончаренко.

Об отставке премьер-министра и обновлении правительства президент Украины Владимир Зеленский объявил 12 июля, заявив, что страна столкнулась с новыми вызовами, требующими изменения политической стратегии. Свириденко пробыла на посту премьера меньше года — ее назначили 17 июля 2025 года после отставки Дениса Шмыгаля. До этого она занимала должность министра экономики и вице-премьера.

Ее предшественником на посту главы «Нафтогаза» был Сергей Корецкий, который теперь занял должность премьер-министра.

«Нафтогаз Украины» — украинская национальная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой и хранением природного газа и нефти. Она была создана в 1998 году и является одним из крупнейших предприятий на Украине.

Ранее политолог объяснил отставку премьера Украины Свириденко.

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