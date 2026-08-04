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Политика

Шмыгаль раскрыл, что окажет влияние на будущие переговоры России и Украины

Шмыгаль: Украина и Россия ведут борьбу за уничтожение энергетики друг друга
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и Россия ведут ожесточенную борьбу за уничтожение энергетических систем друг друга, что в будущем повлияет на процесс мирных переговоров. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

По его словам, Россия намерена «добить нашу энергетическую систему, подорвать экономику и производство вооружений». Шмыгаль также утверждает, что Москва якобы надеется на то, что украинское общество предстоящей зимой сломается, и будет давить на руководство страны, «чтобы оно подписало капитуляцию».

«Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что первым упадет его соперник», — сказал Шмыгаль.

Накануне глава правительства Украины Сергей Корецкий заявил, что для финансирования энергетического сектора в преддверии сложной зимы не хватает около €650 млн. Он подчеркнул, что собранных Фондом поддержки энергетики Украины более €2 млрд недостаточно. По словам премьер-министра, темпы мобилизации помощи нельзя снижать, поскольку зима объективно будет сложной.

Ранее Украине предрекли зимний коммунальный коллапс.

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