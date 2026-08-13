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Политика

Пашинян рассказал о новом экономическом курсе Армении

Пашинян: Армения продолжит диверсификацию экспорта после снятия ограничений РФ
Dmitry Astakhov/Sputnik/Government Pool Photo/AP

Армения продолжит проводить диверсификацию экспорта даже после снятия Россией ограничений на импорт армянской продукции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Это проблема — когда наш импорт или экспорт могут быть по большей части зависимы от одного звена», — сказал Пашинян по итогам заседания правительства, дав понять, что Армения будет уходить от этого.

Диверсификация (от англ. diversity — «разнообразие») — это стратегия распределения ресурсов и вложений между разными объектами с целью снижения рисков и повышения устойчивости. Проще говоря, это принцип «не класть все яйца в одну корзину».

В конце июля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в торгово-экономических отношениях двух стран. В ходе этого разговора Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат соглашениям между странами и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил Путина принять меры для урегулирования ситуации. Пашинян подчеркнул, что правительство Армении готово решать возникающие вопросы «посредством открытого, партнерского и дружественного диалога» с Россией.

Ранее армянский депутат предрек разрыв экономических связей Еревана с Москвой.

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