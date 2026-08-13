Армянский депутат предрек разрыв экономических связей Еревана с Москвой

Глава оппозиционной фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что Армения идет по пути прекращения экономических отношений с Россией, на которую приходится больше половины товарооборота страны. Об этом политик заявил на брифинге в парламенте, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ситуация в экономических отношениях с РФ достаточно тяжелая и в течение ближайших шести месяцев будет лишь усугубляться, поэтому официальный Ереван должен найти решение для выхода из сложившегося экономического тупика.

«...поскольку мы движемся по пути прекращения экономических отношений со страной, с которой связано 65% нашего товарооборота», — подчеркнул Карапетян, напомнив, что у Армении с Европейским союзом нет ни нормальных экономических взаимоотношений, ни экспорта.

«Экспорт во Францию в течение восьми лет упал на 10–15%», — заявил депутат.

В августе Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у республики возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам ее могут лишить права голоса.

Ранее экономист назвал последствия выхода Армении из ЕАЭС.