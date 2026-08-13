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Бизнес

На Украине пожаловались на падение экспорта зерна

«Страна.ua»: экспорт зерна с Украины стремительно падает на фоне морской блокады
Shutterstock

Экспорт зерна с Украины стремительно снижается на фоне морской блокады. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, за первые 12 дней августа экспорт пшеницы снизился в 4,3 раза — до 175 тысяч тонн против 759 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта ячменя сократился в 5,6 раз, до 37 тысяч тонн, кукурузы — в 2,7 раз, до 68 тысяч тонн.

Как пишут авторы публикации, из-за морской блокады прямые убытки сельскохозяйственного сектора Украины в 2026 году оценивают в $1,5-3 млрд.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участившиеся атаки Киева в Азово-Черноморской акватории привели к задержкам в поставках зерна, масличных и кормовых культур международным импортерам.

По данным министерства, удары Вооруженных сил Украины по международным торговым судам и портовой инфраструктуре создали трудности с отправкой подготовленных грузов по устоявшимся экспортным маршрутам. Это вызвало задержки в поставках зерна, масличных и кормовых культур. Потребности импортеров в значительной степени обеспечиваются российскими компаниями, добавила дипломат.

Ранее российские силы ночью высокоточным оружием и ударными БПЛА ударили по порту Одессы.

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