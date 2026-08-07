Зерновые хранилища Украины могут переполниться из-за блокировки морских путей

В октябре Украина может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна, поскольку экспорт агропродукции по Черному морю практически остановлен. Такое мнение высказал министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий в интервью Der Spiegel.

Он пояснил, что около 70% зерна Украина отправляет за границу. Часть поставок Киев перенаправит через Румынию по железной дороге и автомобилями. Однако этот маршрут не сможет заменить морской, а это приведет к тому, что на следующую посевную кампанию у аграриев не будет средств.

18 июля газета Financial Times сообщала, что Украина пытается найти альтернативные маршруты поставок зерна после ударов Вооруженных сил (ВС) России по морской инфраструктуре, используемой в интересах украинской армии, в Одессе и других частях страны.

Трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. При этом некоторые участники рынка остановили закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Ранее Лукашенко спрогнозировал рост цен на продовольствие в мире.