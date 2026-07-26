Жители одной европейской страны резко изменили отношение к Зеленскому

Большинство жителей Польши (более 75%) заявили, что отрицательно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные опроса местного издания Wirtualna Polska (WP).

Отмечается, что почти 42% респондентов крайне негативно оценивают деятельность украинского лидера.

До этого газета Rzeczpospolita сообщила, что в январе – июне 2026 года в Польше выросло число преступлений, совершаемых против граждан Украины по причине ненависти. Всего заявления в полицию написали 180 украинских беженцев, что на 30% больше, чем в тот же период годом ранее. Украинцы жалуются, что поляки «смотрят на них свысока». Кроме того, по информации британской газеты The Guardian, украинцы столкнулись с унизительным отношением к ним со стороны польских пограничников. По их словам, желающих въехать в страну беженцев часами держат на открытом воздухе на жаре, под дождем или снегом.

Конфликт между Украиной и Польшой обострился в связи с решением Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Тем не менее, Польша продолжает поддерживать Украину, в том числе снабжать ее оружием.

Ранее польский политик призвал изменить отношение страны к Украине.