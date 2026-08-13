На Украине раскритиковали Трампа за отношение к Киеву

Президент США Дональд Трамп «далеко не на стороне» Украины, потому что не предоставляет ей необходимые вооружения и деньги. Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Проверка на практике свидетельствует о том, что Трамп далеко не на нашей стороне и пытается использовать разные способы давления на Украину для того, чтобы мы пошли на упомянутые уступки, которые будут нечестными и несправедливыми», — отметил он.

По словам Огрызко, из-за того, что американцы ставят Россию и Украину «на одну доску», на данный момент нет «никаких оснований, из-за которых какая-либо из сторон конфликта должна будет изменить переговорную позицию. И если США попытаются еще раз «заставить» Украину пойти на уступки, то «это никакой поддержки не найдет», подчеркнул он.

В недавнем интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский призвал США повысить степень своего участия в дипломатическом процессе. Также он подчеркнул, что Киев передал США новые мирные предложения.

В том же интервью украинский президент отметил, что если США предоставят Украине 5% ракет для систем ПВО Patriot, это поможет его стране пережить зиму.

До этого Зеленский также призвал США надавить на Россию для завершения конфликта.

Ранее в МИД России выступили против заморозки конфликта на Украине.